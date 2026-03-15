北朝鮮メディアは多連装ロケット砲の発射訓練を14日に実施し、金正恩総書記が視察したと報じました。15日付の労働新聞は、1列に並んだ移動式発射台からロケット砲が連続で発射される様子を公開し、金総書記がキム・ジュエ氏とされる娘と共に視察したと報じました。多連装ロケット砲は12発連続で発射し、364キロ先の日本海の島に命中したとしています。金総書記は「射程420キロ以内の敵に不安を与え、戦術核兵器の威力を深く理解す