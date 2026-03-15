侍ジャパンが4強入りを目指しベネズエラと対戦したWBC準々決勝の時間帯となった15日午前、放映権のない地上波各局は軒並み、通常編成の番組を放送した。Netflix（ネットフリックス）独占配信の中、民放は収録済みのバラエティー番組などが中心。生放送の1つだった、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）では、番組後半で、途中経過を伝えた。若林有子アナウンサーが「現在のWBC、4回表が終わりまして5−2。日本勝ってお