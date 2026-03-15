Ｆ１アストンマーティンを中国大手ＢＹＤが買収するとの観測が強まっている。アストンマーティンはプレシーズンからトラブル続きで、開幕後も性能は上がらず、エイドリアン・ニューウェイ代表によるホンダ批判が騒動となるなどゴタゴタが続いている。そうした中、ドイツの大手モータースポーツ専門誌「アウトモートアウントシュポルト」がＢＹＤによるアストンマーティン買収計画が報じられ激震が走った。そして、この買収劇