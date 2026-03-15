ＷＢＣ日本代表は１４日（日本時間１５日）、準々決勝でベネズエラと激突。２点を追う７回だった。大谷翔平投手（３１＝ドジャース）がベネズエラ５番手・セルパ（ブルワーズ）の２球目を空振りした直後に打撃妨害を主張。すぐさまチャレンジを要求すると、捕手・ペレス（ロイヤルズ）もミットを確認するようなしぐさを見せた。しかし映像では接触の有無を断定できなかったが、インターフェアは認められず。一時は一塁へ歩