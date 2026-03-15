【その他の画像・動画等を元記事で観る】羊文学が、『ひつじのショーン』主題歌をカバーした「ひつじのショーン (Life’s a Treat) [English Cover]」がNHK Eテレで今月放送される『ひつじのショーン』最新シリーズのエンディングテーマに決定した。イギリス生まれのキャラクター“ひつじのショーン”と、ロックバンド“羊文学“。2024年の「ひつじの日」（6月6日）に実現した、人々の心に寄り添うメッセージを届け続けている“ひ