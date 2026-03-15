【モデルプレス＝2026/03/15】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の鎮西寿々歌が15日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催のガールズイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION（アイドル ランウェイ コレクション）2026 Supported by TGC」に出演した。【写真】紅白出場アイドル、シースルースカート着こなす◆鎮西寿々歌、エレガントに登場トップバッターを務めた鎮西はシースルースカー