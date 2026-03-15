タレントの稲村亜美が１５日までにＳＮＳを更新。ＷＢＣ韓国対ドミニカ共和国戦を観戦した様子を公開した。自身のインスタグラムに韓国対ドミニカ共和国戦を楽しむ様子を披露した。稲村は元ソフトボール日本代表の長崎望未とともに、ドミニカ共和国のユニホームを着用。スタジアム内外で満喫する姿を公開し、「マイアミＬｏａｎＤｅｐｏｔＰａｒｋ行ってきました」と報告。続けて「ドミニカＶＳ韓国の試合へ中継で観てた現