◆ＷＢＣ準々決勝日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）侍ジャパンの菊池雄星投手（３４）＝エンゼルス＝が１４日（日本時間１５日）、３点ビハインドの９回から救援登板した。先頭のチョウリオ（ブルワーズ）に左前打を許したが、１番アクーニャ（ブレーブス）を空振り三振に斬るなど後続を冷静に抑えて１イニングを１安打無失点だった。侍ジャパンの一員としては公式戦初登板となった１