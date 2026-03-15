◆国内女子プロゴルフツアー台湾ホンハイレディース最終日（１５日、台湾・オリエント・クラブ＝６７２０ヤード・パー７２）新規大会の最終ラウンドは最終組が前半を終了。トップで出た出た菅楓華（ニトリ）が９番までを２バーディー、２ボギーで終え、通算２アンダーで首位を守っている。昨年９月のミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン以来のツアー２勝目を目指す。５位から出た古江彩佳（富士通）が前半で１つ伸ばし、