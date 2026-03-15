１４日未明、大分市の市道で男性が車にはねられる事故がありました。男性は意識不明の重体となっています。 事故があったのは大分市三川下の乙津川沿いにある市道です。 警察によりますと、１４日午前2時半ごろ、南に向かって川沿いを進行していた乗用車が道路上にいた男性をはねました。 男性は市内に住む48歳の会社員で、由布市内の病院に搬送されましたが意識不明の重体となっています。 現場は片側1車線の直線道路です。