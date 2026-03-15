杵築日出警察署 大分県杵築市で14日午後、住民が野焼きをしていたところ林野火災となりました。 警察によりますと、野焼きをしていたのは県議会議員の阿部長夫氏（74）でした。 警察や消防によりますと、14日午後3時半ごろ、杵築市熊野にある自宅近くの自身が所有する土地の法面で、木や枯れ草を燃やしていた阿部県議から「野焼きの火が延焼して山に燃え移った」などと119番通報があったということです。 消防車3台が出動