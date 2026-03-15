「ＷＢＣ・準々決勝、侍ジャパン−ベネズエラ代表」（１４日、マイアミ）侍ジャパンの大谷翔平選手が七回の第４打席で打撃妨害をアピールするもチャレンジに失敗。見逃し三振に終わった。若月が空振り三振に倒れ、１死無走者で打席に入った大谷。初球を見送り、２球目の１５４キロにバットは空を切ったかに思われた。ここで侍ベンチがチャレンジを申請。バットがミットに当たったことを映像で確認した。チャレンジ中は捕手