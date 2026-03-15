野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１４日（日本時間１５日）、準々決勝で日本代表「侍ジャパン」（１次ラウンドＣ組１位）がベネズエラ（Ｄ組２位）と対戦。山本由伸（ドジャース）が先発した。日本のエース・山本の立ち上がりは、まさかの連続だった。「とにかく自分がベストな状態でマウンドに上がりたい」と意気込んでいたが、一回にアクーニャに先頭打者本塁打を浴び、二回は２本の二塁打であっさりと