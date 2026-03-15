腹立たしいほど熱心に「俺の子は男」だと言い張っていた夫。気持ちを切り替えて娘を受け入れたように見えましたが…やっぱり無理だった!?このまま娘から逃げ続けるのでしょうか…。【まんが】女の子育児をしたくない夫(ウーマンエキサイト編集部)