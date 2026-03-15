日本選手権マラソン競歩（１５日・石川能美市営コース）――今秋の愛知・名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねて行われ、男子は諏方元郁（もとふみ）（愛知製鋼）が２時間５８分２１秒で優勝した。女子は梅野倖子（ＬＯＣＯＫ）が３時間３３分４７秒で制し、２月の日本選手権ハーフマラソン競歩との２冠を達成。諏方と梅野はともにアジア大会マラソン競歩代表に内定した。