タレントの長嶋一茂が、15日放送の『一茂×かまいたち ゲンバ』（毎週日曜前10：25）に出演。“ヴィンテージジーンズ”衝撃価格に驚がくした。【写真】長嶋一茂「マジで!?」…衝撃価格の100年以上前の『LEVI'S 501XX』この日は、数々のゲンバでお世話になった店員の中から3人が最も印象に残った人1位を名場面とともに振り返りながら決定する「第1回 店員さんグランプリ」を放送。個性豊かな店員が出てくるなかで、古着屋オー