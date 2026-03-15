結婚に踏み切れないカップルたちの旅を追った「ABEMA」オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』。3月12日（木）に放送された第2話では、結婚に踏み切れない男性の発言を藤本美貴がぶった切る場面があった。©AbemaTV,Inc.同番組は、なかなか結婚に踏み切れないカップルが7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならないという結婚決断リアリテ