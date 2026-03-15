南海トラフ巨大地震で想定される死者は、最大で29万8000人。その多くが津波によるものです。 【写真を見る】｢いつ津波が来るか…あすは我が身｣ 三重県で“究極の津波対策”高台移転を決意した家族 きっかけは東日本大震災で被災した姉 東海地方では｢究極の津波対策｣とされる“高台移転”を選択する人も。新居に引っ越したばかりの家族を取材しました。 （高台移転した井川智行さん）「（新居は）思った以上に快適でしたね」3月