地震の揺れから命を守るのに必要なのが「住宅の耐震化」です。しかし、なかなか進まない現実を取材しました。 【写真を見る】地震の揺れから命を守る｢住宅耐震化｣ “緊急輸送道路”沿いの古い建物には診断義務あるのに進まない 費用はいくらに？【東日本大震災15年】 住宅の柱と基礎をつなぐ金具。これで地震の揺れによる倒壊を防ぎます。（匠一級建築士事務所 阪本尚彦代表）「“ホールダウン金物”というんですけれども