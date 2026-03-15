同じがんでも病期や遺伝子変異によって使用される薬剤は異なります。固形がんでは手術や放射線治療と組み合わせた集学的治療が行われ、血液がんでは抗がん剤が主要な治療手段となります。それぞれのがんに対する標準的な治療戦略を、具体例を交えながらご紹介します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属