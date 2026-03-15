毎日の食事や運動、ストレスとの向き合い方は、血圧に直接的な影響を与えます。特に食塩の摂取量や体重、運動習慣は血圧を左右する重要な要素であり、これらを改善することで薬に頼らずに血圧をコントロールできる可能性もあります。ここでは日常生活の中でどのような習慣が血圧に影響するのか、具体的な関連性と改善のポイントについて詳しく見ていきます。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療セ