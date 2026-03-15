現地３月15日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準々決勝で、ニルス・ニールセン監督が率いるなでしこジャパンがフィリピンと対戦する。この試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。グループステージ３戦全勝で決勝トーナメント進出を決めたなでしこジャパンは、10日のベトナム戦からスタメン８人を入れ替え。キャプテンの長谷川唯が初戦から４試合連続で先発入りし、宮澤ひなたや藤野あおばらも