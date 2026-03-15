【その他の画像・動画等を元記事で観る】 生田絵梨花の2026年4月4日から放送が開始される、TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』エンディングテーマ「今も、ありがとう」を収録したシングルが、5月6日に発売されることが決定したことが発表され、あわせてアニメ描き下ろしジャケットビジュアルも公開された。 ■「今も、ありがとう」は生田絵梨花にとって初となるTVアニメ担当楽曲 「今も、ありがとう」は生田絵梨花に