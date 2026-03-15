野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」日本代表・侍ジャパンの大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、米フロリダ州マイアミのローンデポパークでのベネズエラ代表戦に「1番DH」で先発出場。7回裏の打席でスイングの際、打撃妨害を主張するもチャレンジは実らず。見逃し三振に倒れた。 ■試合は劣勢のまま最終回へ 侍ジャパン、2点ビハインドで迎えた7回裏。1死走者なし