放送日時3月15日（日）11:45〜12:45 ゲスト先生錦鯉 先生 放送内容今回は、「チャレンジ☆ミュージッQ」音楽に特化したチャレンジやゲームでメンバー大盛り上がり！正答率70%を越えて豪華ご褒美をゲットできるのか！？