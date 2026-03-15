台湾メディアの聯合新聞網は「日本旅行は太りやすい？」と題する記事を掲載した。記事は、「日本は台湾人が最も好む海外旅行先で、おいしい食べ物が多く、風景も美しい上、台湾から近い。しかも現在は円安の影響で毎年のように日本を訪れる人も少なくない」と前置きした上で、台湾のネット掲示板PTTに寄せられた投稿を紹介した。それによると、日本に長く滞在しているという投稿者は「毎日よく歩いているにもかかわらず、食事のせ