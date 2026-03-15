女優の平愛梨（41）が14日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。夫でサッカー日本代表DF長友佑都（39＝FC東京）とのなれそめについて語った。長友のイタリア滞在中に2人は、共通の知人を介して初対面。2人きりで迎えた初デートが運命の1日になったという。「待ち合わせした場所で荷物をひょいっと持ってくれた。席に着いたら“水でいい？”て水を入れてくれた。凄いジェントルマンというか。優しい