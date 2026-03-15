全日本プロレスは15日、謹慎していた所属の青柳優馬（30）が後楽園ホールで行われた「ドリームパワーシリーズ2026」で復帰した。青柳は昨年11月23日、沼津市内で車同士による衝突事故を起こし、事故発生時に運転免許証が1年近く失効していたことも判明。全日本は青柳に減給50％3カ月間、今年2月28日まで3カ月間の謹慎処分を下していた。謹慎が明けて今大会の第0試合で鈴木秀樹と15分1本で対戦。青柳は黒い全日本のジャージーで