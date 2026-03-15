「ＷＢＣ・準々決勝、侍ジャパン−ベネズエラ代表」（１４日、マイアミ）侍ジャパンが痛恨のミスで追加点を奪われてしまった。イニングをまたいだ種市が先頭打者に二塁打を浴びた。ここで無死二塁から二塁へ牽制球を送った。完全に走者の逆をついていたが、ボールはベースカバーに入った牧の頭上を通過。中堅へ転がる間に一気に生還を許してしまった。侍ジャパンは２番手の隅田が３点リードの五回に２ランを被弾し１点差に