女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は16日、第116話が放送される。＜※以下、ネタバレ有＞10年が経ち、雨清水トキ（郄石あかり）とレフカダ・ヘブン（雨清水八雲）（トミー・バストウ）は東京の大久保に引っ越し。長男の勘太、次男の勲、松野司之介（岡部たかし）松野フミ（池脇千鶴）と賑やかな時間を送る。ヘブンは息子たちに英