知床に魅せられて移住した北海道斜里町の女性医師が昨年末、５８歳で亡くなった。約１０年にわたってがんと闘いながら、同町や網走市など１市６町の地域唯一の呼吸器内科の専門医を務めた。亡くなる９日前まで診察を続け、地域の医療を支えようと患者と向き合った。（平井翔子）結婚機に斜里町へ網走厚生病院（網走市）の医師だった鈴木夕子さんは大阪府出身。奈良県立医科大を卒業し、大阪厚生年金病院（現ＪＣＨＯ大阪病院、