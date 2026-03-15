中日の松葉貴大投手（35）が15日、名古屋市内で、社会貢献活動の一環として、中日ドラゴンズ私設応援団に寄付を実施した。私設応援団の楽器購入や備品制作など、活動を支援することを目的としたもので、私設応援団へ目録を贈呈。金額は非公表とした。松葉は「（好きな曲は）チャンステーマ。球場の一体感もそうですし、わくわくする。背中を押してもらえる曲だと思います」と笑顔。続けて、「熱い声援をもらえたら。それに応