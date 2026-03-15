俳優の中島裕翔（３２）が１５日、都内で行われた２１日スタートのテレビ朝日系ドラマ「森英恵Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙｂｅｙｏｎｄ」の制作発表会見に主演の八木莉可子（２４）と出席した。森英恵さんの夫・賢氏役の中島はグレーのスーツに黒のメガネ、髪をきっちり分けて、本人を意識した姿で登場。英恵さんを献身的に支える夫を演じ「昭和の戦後、間もない日本において男性が一歩下がってという夫婦のスタイルがあったんだな