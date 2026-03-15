韓国で暴走するトラックと警察のカーチェイスがカメラにとらえられた。トラックはパトカーの制止に見向きもせず、法定速度を超えるスピードで逃走した。危険な逃走劇が続いていたが、居合わせたけん引車が進路を阻んだことで追い詰められ、運転手は逮捕された。運転手からはアルコールが検知されたという。法定速度超えでトラックが暴走韓国で撮影されたのは、暴走トラックとパトカーのカーチェイスだ。きっかけは、市民からの「ひ