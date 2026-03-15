国連の軍縮会議で発言するイランのアラグチ外相＝2月、スイス・ジュネーブ/Valentin Flauraud/AFP/Getty Images（CNN）イランのアラグチ外相は14日、米国のヘグセス国防長官が、イランの新たな最高指導者モジタバ・ハメネイ師が負傷し、顔に傷を負ったと主張したことに反論した。アラグチ氏は米MSNowとのインタビューで、「新たな最高指導者には何の問題もない。憲法に従って職務を遂行しており、今後も続けていく」と述べた。ホ