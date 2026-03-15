俳優のムロツヨシが主演するWOWOWのドラマ『ドラフトキング−BORDER LINE−』(5月15日スタート、毎週金曜23:00〜 全10話 WOWOWプライム／WOWOWオンデマンド ※第1話無料放送)の新キャストが発表された。『ドラフトキング−BORDER LINE−』新キャスト同ドラマは、クロマツテツロウによる同名漫画を原作に、プロ野球チームのスカウトたちの奮闘を描くスポーツビジネスエンターテインメント。2023年に放送・配信された前作に続くシリ