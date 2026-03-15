春に向けて、そろそろ薄手のトップスが気になる時期。デイリーカジュアルの即戦力になるアイテムなら、インナーとしても1枚で着てもOKな「長袖Tシャツ」がおすすめ。そこで今回は、【ZARA（ザラ）】でゲットできる3,000円台のTシャツに注目しました。ドレープデザインやボーダー柄など、コーデのアクセントになるTシャツをご紹介します。 きれいめに着られるドレープTシャツ 【