筆者の話です。実家で暮らしていた頃、家に帰ると、知らないおかずが食卓に並んでいることがありました。それが当たり前だった日常は、いつの間にか静かに変わっていきます。 知らない皿 家に帰ると、食卓に見覚えのないおかずが並んでいることがありました。私の実家は、瀬戸内海に浮かぶ島にあります。人口の少ない島での暮らしは、近所づきあいも密でした。 誰かが声をかけた様子はなく、玄関の鍵も開いたままです。留守で