今年の春アウターはお決まりですか？ 今季は、ベーシックなフォルムながらも抜け感があり、着回し力抜群で、そして機能性も高いアイテムが豊富です。そこで、注目ブランドのいち押し春アウターをリサーチしました。 【イエナ】撥水機能付きのゆるっと着られるステンカラーコート 撥水ステンカラーコート \34,100（イエナ） コットンとナイロン混合の軽やかな素材を使