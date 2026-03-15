教育評論家の尾木ママこと尾木直樹氏(79)が13日、自身のインスタグラムを更新。10日放送のABCテレビ「相席食堂」のロケで埋められたことを報告した。 【写真】首だけニョキッと衝撃する尾木ママの姿 「今週放送された千鳥さんの『相席食堂』佐倉市名所の風車をバックに見事に埋まりました～『ちょっと待て～い』押してもらえて嬉しかったです」と投稿。柔らかな笑みを浮かべ、首だけを出して土に埋まってい