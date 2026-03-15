「GDELTプロジェクト」は世界各国の100以上の言語で発信される放送・新聞・ウェブニュースを常に収集し、アーカイブとして記録しています。地球上のあらゆる人々、組織、場所、テーマ、ニュースソース、イベントを単一の巨大なネットワークに結び付けることで、世界中で何が起こっているのか、その背景に何があるのか、誰が関わっているのか、そして人々がそれについてどのように感じているのかを毎日記録してデータベースとして提