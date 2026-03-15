俳優の加藤清史郎が14日にInstagramを更新し、出演中の連続ドラマからオフショットを公開。肉体美を披露するとファンから驚きの声が集まった。【写真】元子役24歳、肉体美披露！「ひぇぇぇ」現在放送中の連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』（WOWOW／毎週日曜22時放送・配信）で梁山泊の主要メンバー・阮小五（げんしょうご）を演じている加藤。そんな彼が投稿したのは『北方謙三 水滸伝』第3話からのオフショット。写真には、上半