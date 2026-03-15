女優の嵐莉菜が１５日、都内で行われたアニメ映画「パリに咲くエトワール」（谷口悟朗監督）の公開記念舞台あいさつに當真あみ、尾上松也、角田晃広、名塚佳織らと登壇した。１９１２の仏パリを舞台に日本人の少女２人が夢を追う姿を描く。嵐は、なぎなたの名手でバレエに魅了された園井千鶴の声を担当。司会者から「もし当時のパリにタイムスリップできたら、何をしたいか？」と質問され、「画家のピカソ様に絵を描いていただ