◆１４日プレミアリーグ第３０節／サンダーランド０−１ブライトン／英国・サンダーランド／スタジアム・オブ・ライト２０２６年３月１４日、英国ではプレミアリーグの第３０節が５試合行われ、日本代表ＭＦ三笘薫（２８）が所属するブライトンはアウェーで今季昇格組ながら１１位に健闘するサンダーランドと対戦。しかし、三笘は前節のアーセナル戦で痛めた左足首の影響で、この試合はベンチ外となった。ゴールが決まった瞬間、