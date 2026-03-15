◆ＷＢＣ準々決勝日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ベネズエラが積極走塁で追加点を奪った。８回先頭のトーバーが左中間へ。間を抜くことはなかったが、迷うことなく一塁を蹴った。日本の左翼・吉田が処理したが、悠々と二塁セーフ。続くトーレスの打席でスタートを切った。慌てた投手・種市の二塁けん制が悪送球になり、一気に生還した。６回無死一塁でも、トーレスがヒットエンドラン