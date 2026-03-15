◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 イタリア8-6プエルトリコ(現地14日、アメリカ/ヒューストン）イタリアに敗れたプエルトリコのヤディエル・モリーナ監督が試合後コメントしました。プエルトリコは初回、先頭バッターのホームランで先制しますが、その裏に3連打と犠牲フライで4失点。4回にはフォアボールで満塁となると連続で長打を浴び再び4点を失いました。終盤の8回に3本のヒットなどで4点を返しますが追いつくことが