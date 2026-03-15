俳優の當真あみと嵐莉菜が１５日、都内で行われた、声優を務めた劇場アニメ「パリに咲くエトワール」の公開記念舞台あいさつに、歌舞伎俳優の尾上松也らと出席した。當真はライトイエローのドレスを身にまといエレガントに。嵐はブルー＆ホワイトのドレスでキュートな表情を見せた。作品にちなみ、“頼りになる存在”でフリップトークが行われると、嵐は「すっぱいもの＆寝る！！」と回答。「お酢をそのまま飲んだり…リンゴ