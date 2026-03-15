『ガールズ＆パンツァー最終章』第5話（ガルパン）の上映日が2026年10月9日に決定した。さらに第5話では通常上映に加えて「ガールズ＆パンツァー」シリーズでは初の試みであるDolby Cinemaでの上映やこれまでも実施してきたDolby Atomos上映、4DX上映、MX4D上映の全5形態での上映を10月9日より一挙展開する。【画像】公開された『ガールズ＆パンツァー 最終章』特典ファイルさらに『ガールズ＆パンツァー 最終章』第5話の第1弾