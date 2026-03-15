「プロレス・全日本」（１５日、後楽園ホール）昨年１１月に無免許の状態で交通事故を起こし、今年２月末まで謹慎処分を受けていた青柳優馬（３０）が大会開始前の第０試合で約４カ月ぶりに復帰した。鈴木秀樹（４６）とのシングルマッチでクラシカルなグラウンドの攻防を展開し、１５分時間切れで引き分けとなった。ファンからは温かい拍手と「青柳」コールで迎えられ、深々と頭を下げた。青柳は昨年１１月２３日の沼津大会