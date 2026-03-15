〈「秋篠宮家はぜいたくすぎる」「天皇一家は質素」なぜ両家の評価は分かれたのか…小室圭さん報道から見えた『メディアと皇族』のフシギな関係〉から続く「美智子上皇后は天才女優」――。【皇族グラビア】「秋篠宮家はぜいたく」「天皇一家は質素」は本当か…日本のロイヤルファミリーの写真をすべて見る【美しいドレス姿も】そんな刺激的な言葉で語られることもある、平成の皇室の“光”。一方で、その輝きの裏には必ず「影」